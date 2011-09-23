〔中国个股〕万通地产与深国投信托成立PE基金,变相融资约3.5亿元

路透上海9月23日电---中国房地产企业资金链相当紧张,通过私募股权投资基金(PE)融资又成新渠道.北京万通地产股份公司(600246.SS)周五公告称,与华润深国投信托公司共同发起一只PE,基金规模3.726亿元人民币.这意味着万通地产可变相融资约3.5亿元资金.

根据公告,这只PE基金将投资于北京万通中心D座物业,未来退出时,由该基金及万通地产在市场上寻找合适投资人,收购D座物业的项目公司100%股权或整栋收购物业.若32个月後仍未找到合适投资人,则由万通地产回购其他基金出资人所持股权,保证信托投资人实现年化8%的收益率.

而深国投信托并非直接投资,其将发起一个集合资金信托计划,规模为3.5亿元,期限为2+1年,所得资金作为有限合伙人参与该只PE基金.而万通地产亦将作为有限合伙人出资1,860万元参与基金.

万通地产与深国投信托以各占50%股权形式,组建一家基金管理公司,管理该基金.该管理公司将作为普通合伙人认购PE基金400万元份额.

在国家对房地产实行严厉调控政策的情况下,房地产企业包括股市融资,银行贷款等传统融资渠道已受限制.

周三房地产企业上实发展(600748.SS)公告称,其在青岛和上海的两个房地产项目将出让股权予两家私募股权投资企业,获得共计13亿资金.(完)