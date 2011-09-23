〔企业并购〕美联合技术165亿美元收购Goodrich,规模为公司史上最高

路透9月22日电---美国联合技术(United Technologies)(UTX.N)斥资165亿美元现金收购飞机零部件生产商GoodrichGR.N,这是执行长Louis Chenevert任期内的最大手笔.

该案也将是联合技术史上最大的收购案,并将提高其在民用航空市场参与度.该公司计划通过发行46亿美元新股以及约150亿美元新债为这项收购案融资.联合技术股市市值达690亿美元.

自Chenevert前任George David担任执行长时起,联合技术一直在关注着Goodrich的一举一动.Chenevert称,他和Goodrich执行长Marshall Larsen早在一年多以前就已开始洽谈.

Edward Jones的分析师Matt Collins称,该交易的策略似乎是明智的,但其每股127.50美元的报价仍超过投资者预期.该报价较路透报导联合技术考虑收购前的价格溢价47%.

"(联合技术)将通过发股帮助该案筹资,以维持其为"A"的信贷评级,对此我们感到失望,"Collins称.

联合技术股价周四收低8.76%至68.31美元;Goodrich劲升10.1%至120.60美元.

两家公司今年总计营收将达660亿美元,但该交易料到2012年中期才会结束,因此在之後的两年,可能不会提振联合科技获利.

联合技术称其未来几年将削减其他支出,消化对Goodrich的收购.联合科技是世界上最大的电梯和空调生产商.

联合技术还计划冻结股票回购计划直至2012年,2013年和2014年是否恢复该计划要依情况而定;该公司将把通常每年的收购预算从20亿削减至10亿美元.公司首席财务官Greg Hayes表示,为了保护公司"A"的信贷评级,这些是必需举措,他认为该评级是非常"宝贵不可侵犯的".

受该收购案影响,标普将联合技术评级展望由"稳定"调降至"负面",称若公司发行新债将降低其评级.惠誉也表示,其将复评该公司评级.(完)