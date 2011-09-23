〔中国电力〕至2015年用电量将达6.3万亿千瓦时,按年增8.6%--国家电网

路透上海9月23日电---中国国家电网公司发展策划部副主任吕健预计,2015年全社会用电量将达6.3万亿千瓦时,"十二五"(2011-2015年)期间年均增长率为8.6%.他并建议主管部门加快"淮南-上海"等特高压线路的核准进度,以支撑用电量快速增长需求.

中国证券报周五援引吕健称,2015年全社会用电量最大负荷为10.1亿千瓦,"十二五"年均增长率为8.9%;至2020年,全社会用电量8.3万亿千瓦时.

"十三五"(2016-2020年)期间用电量年均增长率为5.6%.2030年全社会用电量10.4万亿千瓦时,最大负荷17.3亿千瓦.2020-2030年年均增长分别为2.3%和2.7%.

不过有分析人士认为上述预测颇为保守.因从人均用电量来看,中国人均用电量水平远低于美、英、日等发达国家,未来增长空间巨大.

中国2010年全社会用电量41,923亿千瓦时,同比增长14.56%,增幅较上年提高8.12个百分点.此前人民日报援引电监会称,今年下半年中国电力需求依然旺盛,增速预计在11%左右,全年增速可能达到12%.

国家电网还预计,为配合用电需求,"十二五"期间将投建14条特高直流项目.交流工程则形成三纵三横一环网的网架.(完)