〔路透专访〕南非财长称金砖国家未考虑向欧洲提供直接援助

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿9月22日电---南非财长Pravin Gordhan周四称,尽管巴西有提议,但主要发展中经济体并未讨论向深陷债务危机的欧洲提供直接援助.
"还没有走到那一步,"Gordhan在国际货币基金组织(IMF)会议间隙告诉路透.
巴西在本月稍早称,其政府提议巴西和其他大型新兴经济体向IMF提供新资金,帮助缓解欧元区的债务危机.
但是这个想法似乎没有得到热烈响应.
被问到希腊违约或欧元区分裂的可能性时,Gordhan说:"金砖国家的态度是,希望情况不要恶化到那个地步."他称,"我们希望欧洲当局果断行动,有更强的紧迫感."
金砖国家在会後公报中,敦促受困局影响的工业化经济体采取果断行动,但称他们将考虑向多边贷款机构提供更多资金.(完)
--编译 吴云凌;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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