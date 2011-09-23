《中国债券市场每日交易备忘》--9月23日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国武钢集团30亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中行主承销
宁沪高速(600377.SS)10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承销
桂冠电力(600236.SS)17.7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),光大银行主承销
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二、新债上市:
中国人民银行10亿元三个月期央行票据1101073,参考收益率3.1618%
国家开发银行150亿元三年期固息金融债110251,票面利率4.64%
上港集团(600018.SS)30亿元三年期中期票据1182256,票面利率6.00%
中石油集团100亿元三年期中票1182258,票面利率5.74%
南通综艺投资公司7亿元五年期中票1182259,票面利率7.99%
财政部150亿元六个月期贴现国债119905,参考收益率3.8970%
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三、缴款:
央行10亿元三个月期央票1101073,发行价格99.22元
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四、还本付息:
进出口银行150亿元两年期固息债090307到期兑付,票面利率2.31%
中石油集团50亿元九个月期超短期融资券1084001到期兑付,票面利率3.80%
国家开发银行300亿元10年期投资人选择权(3+7)固息债080216付息,票面利率4.28%
铁道部150亿元10年期固息债088040付息,票面利率4.59%
铁道部50亿元15年期固息债088041付息,票面利率4.59%
国开行300亿元10年期浮息债(一年定存基准)090212付息,基本利差0.70%
兵器财务公司8亿元五年期固息债092205付息,票面利率4.60%
兖州惠民城建投资10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980137付息,票面利率6.80%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--央行货币政策委员会委员周其仁强调,目前情况下,国内货币政策短期内不会放松.不过
他亦指出,国内货币政策在应对不确定前景时可以做到收放自如,如果全球经济真的二次探底,
中国刺激政策空间要远比欧美国家要大.[ID:nCN1983461]
国家统计局9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (2011年1-7月28.3%)
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注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完)
--整理 李宏薇; 审校 冉莹/曾菱
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。