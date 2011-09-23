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市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 09:51 BJT

〔全球经济〕G20将就经济形势发布公报,但料不会有意外之处--消息

路透华盛顿9月22日电---20国集团(G20)消息人士表示,G20财长计划在讨论全球经济後公布一份公报,但不太可能有出人意外的内容.

"将着重在经济情况.当中不会有意外之处,"该名不愿具名的官员表示.

官员先前表示,G20会议後料不会发布公报.周四时全球股市跌至13个月最低水准,受欧债危机、中国经济数据疲弱及美国经济成长放缓所累.(完)

--编译 戴素萍;审校 沈以文

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