〔全球经济〕G20将就经济形势发布公报,但料不会有意外之处--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿9月22日电---20国集团(G20)消息人士表示,G20财长计划在讨论全球经济後公布一份公报,但不太可能有出人意外的内容.
"将着重在经济情况.当中不会有意外之处,"该名不愿具名的官员表示.
官员先前表示,G20会议後料不会发布公报.周四时全球股市跌至13个月最低水准,受欧债危机、中国经济数据疲弱及美国经济成长放缓所累.(完)
--编译 戴素萍;审校 沈以文
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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