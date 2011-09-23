《热点透视》瑞士央行在阻升瑞郎的角力中暂处上风

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 白云

路透伦敦9月22日电---我们曾经出手,结果你们输得很惨.还想再尝尝失败的滋味吗?这位手握汇率手枪,眼神坚定的扑克玩家就是曾经很保守的瑞士央行.它想通过暗示有可能调整汇率目标,吓走回避欧元买入瑞郎的人和精于算计的对冲基金.该央行也许不会动真格.因为这样做或许会被认为是想挑起汇率战,护卫预设汇率目标也将变得更难.但这一威胁的存在可能足以阻止瑞郎升值.

9月6日,瑞士央行出手干预,强行将瑞郎兑欧元汇价从1.10瑞郎压低至1.20,促使瑞郎急挫.

瑞士央行警告称,将"无限量"买入外汇,将汇价定在域设水准.瑞士面临通缩压力,而不是通胀压力,因此瑞士央行可以随心所欲地印钞票买欧元.对于任何持有瑞郎的人来说,9月6日那天的损失都很惨重.

自那天以後,瑞郎兑欧元一直在接近1.20上限的水准交投.瑞士央行大概也已买入很多欧元,虽然欧元并非保值的理想币种.对担心欧元区问题的投资者来说,哪怕瑞郎涨至央行设定的汇率上限,瑞郎依然是安全可靠的,且投资魅力难挡.一些对冲基金则可能在暗自琢磨,想测试瑞士央行阻升瑞郎的决心到底有多大.

要想拖住资金後腿,不让其涌向瑞郎,有个办法就是造势,制造新的不确定性--让人觉得瑞士央行有可能采取第二轮压低瑞郎币值的行动.瑞士央行顾问Ernst Baltensperger不过暗示了一下该行9月21日可能再次出手,瑞郎兑欧元就应声急挫至1.25,虽然跌势短暂.

当瑞士央行并未动真格时,瑞郎随即回升.目前兑欧元约在1.22瑞郎,该水准位于1.20上限及假设性调整後目标位的中间.这纯属巧合吗?玩扑克要有胆识.目前看来,瑞士央行在这场扑克赛中暂处上风.(完)