〔澳洲金融〕银行业具有韧性,但增长仍然缓慢--澳洲央行

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透悉尼9月23日电---澳洲央行周五称:
* 国内银行业在应对市场压力方面比2008/09年度危机时处境更加有利--金融稳定报告
* 银行业需要降低回报预期,因信贷增长迟缓的情况可能持续
* 自2008年以来,银行融资需求与存款之间的差距已经缩小了六分之一
* 澳洲银行业在希腊、葡萄牙、意大利和葡萄牙几乎没有风险敞口
* 银行业不良资产规模接近近期高点,但远低于其他发达国家
* 银行业的存款增长速度远超放贷规模增速
* 抵押贷款拖欠比率低于1%且大部分为有担保贷款,因此不大可能导致严重的信贷损失
* 银行业在满足巴塞尔协议III方面准备充分;一级资本率目前为10%高于1990年代高点
* 银行的批发融资成本自7月以来有所降低,但银行业者对市场融资的依赖程度较2008年减轻(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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