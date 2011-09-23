〔澳洲金融〕银行业具有韧性,但增长仍然缓慢--澳洲央行

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS

路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。