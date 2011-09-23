版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 09:44 BJT

〔澳洲金融〕银行业具有韧性,但增长仍然缓慢--澳洲央行

路透悉尼9月23日电---澳洲央行周五称:

* 国内银行业在应对市场压力方面比2008/09年度危机时处境更加有利--金融稳定报告

* 银行业需要降低回报预期,因信贷增长迟缓的情况可能持续

* 自2008年以来,银行融资需求与存款之间的差距已经缩小了六分之一

* 澳洲银行业在希腊、葡萄牙、意大利和葡萄牙几乎没有风险敞口

* 银行业不良资产规模接近近期高点,但远低于其他发达国家

* 银行业的存款增长速度远超放贷规模增速

* 抵押贷款拖欠比率低于1%且大部分为有担保贷款,因此不大可能导致严重的信贷损失

* 银行业在满足巴塞尔协议III方面准备充分;一级资本率目前为10%高于1990年代高点

* 银行的批发融资成本自7月以来有所降低,但银行业者对市场融资的依赖程度较2008年减轻(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐