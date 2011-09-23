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亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 09:39 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜小涨,但本周恐录得2008年以来最大周跌幅

路透马尼拉9月23日电---伦敦期铜价格周五小涨,昨日创下2008年10月以来最大单日跌幅,因全球衰退担忧促使投资者抛售风险资产.

伦铜周四重挫7.5%,本周累计下跌超过11%,为2008年12月以来最深周度跌幅.

0111 GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3涨0.1%至每吨7,682.50美元,周四创下一年低点.

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