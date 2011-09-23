〔金属期市〕伦敦期铜小涨,但本周恐录得2008年以来最大周跌幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透马尼拉9月23日电---伦敦期铜价格周五小涨,昨日创下2008年10月以来最大单日跌幅,因全球衰退担忧促使投资者抛售风险资产.
伦铜周四重挫7.5%,本周累计下跌超过11%,为2008年12月以来最深周度跌幅.
0111 GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3涨0.1%至每吨7,682.50美元,周四创下一年低点.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。