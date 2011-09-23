《外汇动态》韩国外汇当局更加积极地控制美元/韩元涨势--交易员

0137GMT---交易员称,韩国外汇当局可能在更加积极地控制美元/韩元KRW=KFTC涨势.

交易员表示,美元/韩元今日在本地市场开报1,195.0,为去年9月初以来最高位,但当局大力抛售美元,干预汇市,将汇价推低至1,150.0.

"当局有意将汇价推至1,150的水准,以显示他们的决心.今天他们非常有可能加大干预,"一外资银行首尔分行的资深交易员称.

一交易商估计,韩国当局今早已斥资15亿美元干预汇市.

此前韩国政府和央行表示将采取行动阻止韩元贬值.据交易员称,近几天,韩国外汇当局抛售美元,通常是为了保卫1,180和1,150等水准,而不是为了推低汇价.

中长期投资基金等一些海外投资者依然在买入美元/韩元,推动汇价上涨1.0%至1,191.2.(完)

--编译 白云;审校 吴云凌

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