〔澳洲金融〕银行业具有韧性,但增长仍将缓慢--央行报告(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
路透悉尼9月23日电---澳洲央行周五表示,澳洲的银行体系有能力来抵挡全球金融市场当前的动荡,但亦提醒银行勿过度承担风险,并表示投资者应习惯银行获利增长的放缓.
在半年度的金融稳定报告中,澳洲央行称银行体系能够应对全球金融市场的紧张局面,因存款增长速度要快于贷款,且银行在批发融资需求方面处境有利.
"相比(2008年)危机之前,澳洲银行体系应对市场压力的能力大有改善,银行近几年大大增强了流动性、融资与资本状况."澳洲央行在这份70页的报告中表示.
"资本水平也变得更高,对短期批发融资使用得更少,开始更多地使用存款作为资金来源."
不过,因企业与家庭仍对借款保持谨慎,澳洲央行警告称,投资者应习惯于银行的获利增长将较过去减缓.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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