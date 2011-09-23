〔澳洲金融〕银行业具有韧性,但增长仍将缓慢--央行报告(更新版)

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路透悉尼9月23日电---澳洲央行周五表示,澳洲的银行体系有能力来抵挡全球金融市场当前的动荡,但亦提醒银行勿过度承担风险,并表示投资者应习惯银行获利增长的放缓.

在半年度的金融稳定报告中,澳洲央行称银行体系能够应对全球金融市场的紧张局面,因存款增长速度要快于贷款,且银行在批发融资需求方面处境有利.

"相比(2008年)危机之前,澳洲银行体系应对市场压力的能力大有改善,银行近几年大大增强了流动性、融资与资本状况."澳洲央行在这份70页的报告中表示.

"资本水平也变得更高,对短期批发融资使用得更少,开始更多地使用存款作为资金来源."