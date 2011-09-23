〔汽车产业〕若当局放行,庞大与青汽对萨博投资年底前仍可敲定--律师

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透阿姆斯特丹9月22日电---中国汽车经销商庞大(601258.SS)的一名律师周四表示,若中国当局予以放行,青年汽车与庞大对萨博SWAN.AS的2.45亿欧元援助性投资仍有望在今年敲定.
萨博预计中国当局将在11月批准,其且已启动一项成本削减计划以确保存活,此前法庭在本周准许萨博暂获破产保护.
律师Peter Goes称,虽然萨博仍面临很多问题,庞大对这笔投资的热情并未减退.
Goes表示,若中国当局予以批准,对萨博的投资就能够很快到位,只要一些"技术性细节"完成,比如更改萨博公司章程及可能公布招股章程.
"若萨博想向庞大与青汽发行股票,将需要举行股东特别大会,但我们认为这些程序只是一种形式.这桩交易有可能在今年年底之前完成."他表示.(完)
--编译 隋芬;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。