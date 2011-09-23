〔汽车产业〕若当局放行,庞大与青汽对萨博投资年底前仍可敲定--律师

路透阿姆斯特丹9月22日电---中国汽车经销商庞大(601258.SS)的一名律师周四表示,若中国当局予以放行,青年汽车与庞大对萨博SWAN.AS的2.45亿欧元援助性投资仍有望在今年敲定.

萨博预计中国当局将在11月批准,其且已启动一项成本削减计划以确保存活,此前法庭在本周准许萨博暂获破产保护.

律师Peter Goes称,虽然萨博仍面临很多问题,庞大对这笔投资的热情并未减退.

Goes表示,若中国当局予以批准,对萨博的投资就能够很快到位,只要一些"技术性细节"完成,比如更改萨博公司章程及可能公布招股章程.

"若萨博想向庞大与青汽发行股票,将需要举行股东特别大会,但我们认为这些程序只是一种形式.这桩交易有可能在今年年底之前完成."他表示.(完)