《中国报摘》--其他报纸重要消息9月23日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**证券时报**
--中国交通运输部统计数据显示,1-8月,全国公路水路累计完成固定资产投资8,597亿元人民币,同比增长14.8%,其中8月完成1,390亿元,同比增长11%.
--上海证券交易所总会计师周勤业表示,未来上海证交所将深化规范控股股东和实际控制人行为,以及上市公司关联交易,优化上证公司治理指数和上证180公司治理指数,引导证券市场合理反映公司治理溢价.
**每日经济新闻**
--百思买(BBY.N)全球副总裁称,目前百思买品牌重返中国已在积极进展中,预计今年12月底前,其在上海徐家汇旗舰店可重新开张.
--国家发改委价格司等联合国内白酒骨干企业发布"白酒限价倡议书".业内人士表示,本次虽然是倡议书,但参与方有发改委价格司,因此有一定行政约束力.
**经济参考报**
--据悉,即将公布的新《外商投资产业指导目录》显示,中国引资政策将进一步"去身份化",即不再根据外资身份给予优惠政策,而强调引资"三认同"原则,即产业认同、区域认同和项目认同.
--中国杂交水稻工程技术研究中心主任、中国工程院院士袁隆平表示,水稻仍具有巨大的增产潜力,2020年超级杂交水稻亩产1,000公斤的目标可以实现.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕/边竞/尹嫄婷; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。