《中国报摘》--其他报纸重要消息9月23日(II)

**证券时报**

--中国交通运输部统计数据显示,1-8月,全国公路水路累计完成固定资产投资8,597亿元人民币,同比增长14.8%,其中8月完成1,390亿元,同比增长11%.

--上海证券交易所总会计师周勤业表示,未来上海证交所将深化规范控股股东和实际控制人行为,以及上市公司关联交易,优化上证公司治理指数和上证180公司治理指数,引导证券市场合理反映公司治理溢价.

**每日经济新闻**

--百思买(BBY.N)全球副总裁称,目前百思买品牌重返中国已在积极进展中,预计今年12月底前,其在上海徐家汇旗舰店可重新开张.

--国家发改委价格司等联合国内白酒骨干企业发布"白酒限价倡议书".业内人士表示,本次虽然是倡议书,但参与方有发改委价格司,因此有一定行政约束力.

**经济参考报**

--据悉,即将公布的新《外商投资产业指导目录》显示,中国引资政策将进一步"去身份化",即不再根据外资身份给予优惠政策,而强调引资"三认同"原则,即产业认同、区域认同和项目认同.

--中国杂交水稻工程技术研究中心主任、中国工程院院士袁隆平表示,水稻仍具有巨大的增产潜力,2020年超级杂交水稻亩产1,000公斤的目标可以实现.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/边竞/尹嫄婷; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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