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市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 11:26 BJT

〔全球经济〕债务危机或令全球经济恶化,G20决心支持经济--法国财长

路透华盛顿9月22日电---法国财政经济部长巴胡安称:

* 债务危机可能令全球经济状况恶化

* 我们同意针对当前形势采取强有力的全球性应对措施,并支持经济增长

* 欧元区国家同意实施一切必要举措,提高EFSF的灵活性

* G20决心支持经济增长

* 各国将依各自情况决定撙节举措或经济成长刺激措施

* G20承诺采取一切必要措施来保持银行体系的稳定性,并提供流动性

* G20将确保银行拥有充足的资本

* G20国家央行将支持经济增长

* G20国家央行将确保物价稳定

* 欧元区将竭尽全力确保欧元区的稳定

* 围绕将人民币纳入特别提款权(SDR)篮子的讨论正在取得进展

* 时间表将取决于中国当局的意愿

* 当前形势的重要性,令G20起草了原本没有计划发表的声明

法国央行总裁称:

* 欧洲无需再进行压力测试(完)

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