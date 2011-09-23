〔全球经济〕债务危机或令全球经济恶化,G20决心支持经济--法国财长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿9月22日电---法国财政经济部长巴胡安称:
* 债务危机可能令全球经济状况恶化
* 我们同意针对当前形势采取强有力的全球性应对措施,并支持经济增长
* 欧元区国家同意实施一切必要举措,提高EFSF的灵活性
* G20决心支持经济增长
* 各国将依各自情况决定撙节举措或经济成长刺激措施
* G20承诺采取一切必要措施来保持银行体系的稳定性,并提供流动性
* G20将确保银行拥有充足的资本
* G20国家央行将支持经济增长
* G20国家央行将确保物价稳定
* 欧元区将竭尽全力确保欧元区的稳定
* 围绕将人民币纳入特别提款权(SDR)篮子的讨论正在取得进展
* 时间表将取决于中国当局的意愿
* 当前形势的重要性,令G20起草了原本没有计划发表的声明
法国央行总裁称:
* 欧洲无需再进行压力测试(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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