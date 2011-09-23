〔全球经济〕G20致力于维护银行系统的稳定性--G20公报

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿9月22日电---20国集团(G20)财政官员周五表示:
* G20致力于维护银行系统的稳定性
* 各央行将做好准备,在有需要时向银行提供流动性
* G20将确保银行业拥有充足资本
* G20将确保银行业能够获得资金应对当前风险
* G20称欧元区国家将在下次会议前采取行动,提高EFSF的灵活性
* 美国已提出一项促进经济增长和就业的重要方案
* G20称日本正在实施大规模的财政举措,用于震後重建工作
* G20表示下行风险加剧已令新兴市场经济体所处环境更具挑战性
* G20称,新兴市场对全球经济成长的贡献将会加大
* G20重申汇率过度波动对经济和金融稳定有不利影响
* G20称货币政策将维持物价稳定,并继续支持经济复苏
* G20称新兴市场将向更依赖内需的增长模式过渡,包括提高汇率弹性使之反映基本面情况(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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