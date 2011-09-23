〔澳洲评等〕标普确认澳洲评级为"AAA/A-1+",展望仍为稳定

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月23日电---标准普尔周五表示:
* 确认澳洲评级为"AAA/A-1+"
* 澳洲财政和货币政策足够灵活,经济具有韧性,公共政策稳定,且金融部门健康
* 展望为稳定反映出我们的观点,即澳洲公共财政将能继续抵住金融和经济方面的潜在负面冲击
* 若与我们的预期相反,财政平衡持久恶化导致公共债务负担持续加剧,评级可能被下调(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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