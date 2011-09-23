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市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 10:33 BJT

〔澳洲评等〕标普确认澳洲评级为"AAA/A-1+",展望仍为稳定

路透9月23日电---标准普尔周五表示:

* 确认澳洲评级为"AAA/A-1+"

* 澳洲财政和货币政策足够灵活,经济具有韧性,公共政策稳定,且金融部门健康

* 展望为稳定反映出我们的观点,即澳洲公共财政将能继续抵住金融和经济方面的潜在负面冲击

* 若与我们的预期相反,财政平衡持久恶化导致公共债务负担持续加剧,评级可能被下调(完)

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