〔全球金融〕日财相安住淳称,日本准备好支持解决欧债危机的方案

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿9月22日电---日本财务大臣安住淳周四称,
* 20国集团(G20)主要讨论了全球经济增长放缓以及欧元问题
* 已就8月以来日圆升值损害本国经济向G20表达忧虑
* 日本将不会依赖公债发行来筹集震後重建资金
* G20国家一致认为汇率无序过度波动将损害经济稳定,正如公报所说
* 欧元区首先需要找到依靠自身力量解决债务危机的方案
* 如果资金需求意外大幅增加,欧洲金融稳定机构(EFSF)可能成为满足这一需求的工具
* 日本准备好支持欧洲提出的任何解决债务危机所需的方案,但目前欧洲尚未提出求助.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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