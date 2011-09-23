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市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 11:23 BJT

〔全球金融〕日财相安住淳称,日本准备好支持解决欧债危机的方案

路透华盛顿9月22日电---日本财务大臣安住淳周四称,

* 20国集团(G20)主要讨论了全球经济增长放缓以及欧元问题

* 已就8月以来日圆升值损害本国经济向G20表达忧虑

* 日本将不会依赖公债发行来筹集震後重建资金

* G20国家一致认为汇率无序过度波动将损害经济稳定,正如公报所说

* 欧元区首先需要找到依靠自身力量解决债务危机的方案

* 如果资金需求意外大幅增加,欧洲金融稳定机构(EFSF)可能成为满足这一需求的工具

* 日本准备好支持欧洲提出的任何解决债务危机所需的方案,但目前欧洲尚未提出求助.(完)

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