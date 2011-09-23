〔韩国经济〕政府誓言将集中政策力量稳定物价--企划财政部声明

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔9月23日电---韩国企划财政部周五发表声明称,因油价和房价上涨,政府预计通胀率将在高位维持一段时间,同时将动用一切政策力量稳定物价.
"政府将集中一切政策力量,直至物价恢复稳定,"企划财政部在为一周反通胀会议准备的声明中称.
韩国消费者物价通胀率8月达到5.3%的三年高点,超出央行设定的2-4%目标区间.(完)
--编译 郑茵;审校 李爽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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