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市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 10:46 BJT

〔韩国经济〕政府誓言将集中政策力量稳定物价--企划财政部声明

路透首尔9月23日电---韩国企划财政部周五发表声明称,因油价和房价上涨,政府预计通胀率将在高位维持一段时间,同时将动用一切政策力量稳定物价.

"政府将集中一切政策力量,直至物价恢复稳定,"企划财政部在为一周反通胀会议准备的声明中称.

韩国消费者物价通胀率8月达到5.3%的三年高点,超出央行设定的2-4%目标区间.(完)

--编译 郑茵;审校 李爽

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