《热点透视》如何使欧洲救市基金发挥更大效力,担保方案或值得一试

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撰稿 Peter Thal Larsen 编译 李春喜

路透伦敦9月22日电----欧洲的纾困基金已经不能实现创立它的意图.随着欧元区的主权债务危机蔓延至西班牙和意大利,4,400亿欧元的基金看起来日益微不足道.而要扩大基金规模,又在政治上面临重重阻力.但如果利用欧洲金融稳定机构(EFSF)的剩馀实力来担保新的主权债务,就能使其发挥更大能量,并给欧洲赢取更多时间.

欧元区决策者在7月的峰会上扩大了EFSF的职能,但无奈事态的发展很快赶上了决策的步伐.若减去承诺借给爱尔兰、葡萄牙和希腊的资金,EFSF可能仅剩下约3,000亿欧元.这可能仅仅够救助西班牙,但距离意大利的纾困需求却差得很远.如果EFSF以欧洲央行目前的速度在市场上购买公债,资金可能在五个月之後就会耗尽.

如果采取美国财长盖特纳推荐的办法,即通过杠杆把EFSF变成一家银行,从而扩大纾困基金的规模,这需要成员国政府的另一轮批准,这在政治上获准的希望非常渺茫.

而欧洲决策者目前正在讨论的一个更为可行的办法,就是允许EFSF对新的主权债务进行担保.例如,EFSF可以担保投资者购买的每一欧元新债中,有0.2欧元免受损失.这样EFSF就能够为其目前规模五倍的公债提供担保,约为1.5万亿(兆)欧元.假设被担保公债的收益率(殖利率)与EFSF目前的借款利率接近,即使加上一笔不菲的费用,这个方案将容许西班牙和意大利以远低于当前市场利率的成本借款.

当然,这个方案也绝非万无一失.投资者可能觉得担保的幅度不够避免损失,一旦发生违约部分国家政府可能拿不出钱来.此外,提供担保将会使EFSF的资金承担更大风险,甚至可能损害它的信用评级.不过在提出的所有扩大EFSF的方案中,担保方案是少数几个能够迅速实施的.单就这点而言,也值得一试.(完)