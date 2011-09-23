〔全球经济〕G20对抗危机的紧迫感增强--美国官员

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿9月22日电---美国财政部一名高层官员周五表示:
* G20会议加剧了紧迫感,官员们认为欧元区危机进入了危险阶段
* G20财长和央行总裁对危机波及至新兴市场愈发关切,近期风险值得关注
* G20没有讨论新兴经济体向国际货币基金组织(IMF)提供更多资金的问题
* 新兴市场承诺有必要提振内需
* G20没有讨论发挥EFSF杠杆作用或扩大其规模的具体机制问题.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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