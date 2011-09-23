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市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 11:13 BJT

〔全球经济〕G20对抗危机的紧迫感增强--美国官员

路透华盛顿9月22日电---美国财政部一名高层官员周五表示:

* G20会议加剧了紧迫感,官员们认为欧元区危机进入了危险阶段

　* G20财长和央行总裁对危机波及至新兴市场愈发关切,近期风险值得关注

* G20没有讨论新兴经济体向国际货币基金组织(IMF)提供更多资金的问题

* 新兴市场承诺有必要提振内需

* G20没有讨论发挥EFSF杠杆作用或扩大其规模的具体机制问题.(完)　

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