修正:〔澳新汇市〕澳新货币脱离低点,受G20承诺与中国社保基金托市支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
此外报导称,中国有超过100亿元人民币的社保资金获批于上周划拨到社保账户中,并将择机投资于股票市场,这也带来支撑.[ID:nCN1983577]
澳元兑美元AUD=D4缩减跌幅,至0.9783美元,之前在海外市场曾大跌约3%,至去年12月初以来最低水准,因投资者抛售风险资产,而青睐美国公债、美元和日圆这些避险资产.
汇价本周迄今已累计下跌约5%,并突破0.9927美元的主要技术支撑.下一重要支撑位于0.9692美元.
新西兰元兑美元NZD=D4收复部分失地,守住0.7814美元附近,稍早曾下跌约3%,至五个月低点0.7752美元.周四尾盘,新西兰元兑美元报约0.7970美元.
新西兰元本周迄今累计下跌5%,且处于上次在5月所见水准.首道支撑位于0.7755,同时200日移动均线切入位0.7951美元限制涨势.
--编译 兰秀娟/许娜;审校 沈以文/艾茂林
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。