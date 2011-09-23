修正:〔澳新汇市〕澳新货币脱离低点,受G20承诺与中国社保基金托市支撑

此外报导称,中国有超过100亿元人民币的社保资金获批于上周划拨到社保账户中,并将择机投资于股票市场,这也带来支撑.[ID:nCN1983577]

澳元兑美元AUD=D4缩减跌幅,至0.9783美元,之前在海外市场曾大跌约3%,至去年12月初以来最低水准,因投资者抛售风险资产,而青睐美国公债、美元和日圆这些避险资产.

汇价本周迄今已累计下跌约5%,并突破0.9927美元的主要技术支撑.下一重要支撑位于0.9692美元.

新西兰元兑美元NZD=D4收复部分失地,守住0.7814美元附近,稍早曾下跌约3%,至五个月低点0.7752美元.周四尾盘,新西兰元兑美元报约0.7970美元.

新西兰元本周迄今累计下跌5%,且处于上次在5月所见水准.首道支撑位于0.7755,同时200日移动均线切入位0.7951美元限制涨势.

--编译 兰秀娟/许娜;审校 沈以文/艾茂林

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