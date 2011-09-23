《Home专栏》从精炼金属到精矿,中国进口偏好发生转变

**镍**

8月从印尼和菲律宾进口的镍矿石数量均创纪录新高,分别为240万吨和290万吨.

这些进口矿石未必会像以往那样全部用于镍生铁生产.部分钢铁生产商拿富含铁元素的镍矿石代替铁矿石,或许也是中国对镍矿石胃口大增的原因.

但普遍看法还是,多数进口镍矿石进入了欣欣向荣的镍生铁行业.至少以後会是这样.目前,大量进口的矿石似乎都堆积在中国主要港口.

国内镍市正处于混乱状态,镍生铁价格最近超过了精炼镍,这种奇怪现象显然是镍矿石供应商和镍生铁生产商在定价问题上相持不下的结果.

中期而言,中国对镍矿石的渴求,也预示着该国不 钢自给自足程度正在上升.

**氧化铝**

中国氧化铝进口今年锐减.8月氧化铝进口35,100吨,创数年低点.这表明中国接近实现氧化铝的自给自足.

需要注意的是,先前在统计数据中微不足道的氧化铝出口,目前稳步上升.

上月此项出口达17,100吨,为历史第三高位.第二高位出现在5月,2011年前八个月累计出口上升44%至60,000吨.

这是未来趋势的开端吗?中国是不是有可能开始从氧化铝净进口国转变为净出口国呢?

这可能标志着结构性转变,但此时下结论还有点为时尚早.

目前明确的一点是,氧化铝产量上升,就需要进口更多铝矾土,这是原铝生产趋势开始转变的前兆.

中国铝矾土进口量出于纪录高位,1-8月同比增长46%,因中国把对某些原材料的依赖,转变为对另一些原材料的依赖.(完)