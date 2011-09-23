〔中国债市动态〕现券收益率小幅下行,诸多利空料抑制後市做多情绪

路透北京9月23日电---中国银行间债市周五现券收益率小幅下行,因全球经济前景的悲观预期加剧,增添了境内投资者的避险情绪,并从昨日的国债市场向信用债市场有所蔓延,但投资者还是稍显谨慎,今日交投活跃程度仍不高.

交易员并表示,尽管当前市场的流动性相对充裕,但季末因素、"十.一"长假、保证金缴准备金,以及企业利税上缴等资金需求都将接踵而至,并有大盘股和次级债发行扰动,且当前高通胀暂难大幅回落,政策收紧基调并未改变,这都将抑制债市做多情绪,下周债市收益率有可能因资金趋紧而走升.

"昨天国债收益率下降比较多,今天变化不大,不过,中票和短融买盘多了些,主要还是集中在一些新券."北京一大行交易员称.

他并表示,今日债市走势除流动性比较充裕外,还是美国等经济状况引发大家的悲观预期.

美国30年期公债周四大涨,录得财政部10年前放弃发行长债以来的最大两日涨幅,随着对衰退的担忧重燃,投资者大举买入公债避险.[D:nCN1983281]

有望成为今年最大A股IPO的中国水利水电建设股份有限公司启动A股发行程序,周二起依次在深沪京三地巡回路演,9月27日(下周二)为其网上申购日,网上资金解冻日为9月30日(下周五).[ID:nCN1972555]

中国银行间市场周五早盘隔夜等多数回购加权利率下行,因市场流动性依旧相对宽松.不过七天期品种因跨越下周大盘新股--中国水电首次公开发行(IPO)申购期,需求增加而走升约20个基点(bp).[ID:nCN1984173](完)