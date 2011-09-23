〔中国债市动态〕现券收益率小幅下行,诸多利空料抑制後市做多情绪

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月23日电---中国银行间债市周五现券收益率小幅下行,因全球经济前景的悲观预期加剧,增添了境内投资者的避险情绪,并从昨日的国债市场向信用债市场有所蔓延,但投资者还是稍显谨慎,今日交投活跃程度仍不高.
交易员并表示,尽管当前市场的流动性相对充裕,但季末因素、"十.一"长假、保证金缴准备金,以及企业利税上缴等资金需求都将接踵而至,并有大盘股和次级债发行扰动,且当前高通胀暂难大幅回落,政策收紧基调并未改变,这都将抑制债市做多情绪,下周债市收益率有可能因资金趋紧而走升.
"昨天国债收益率下降比较多,今天变化不大,不过,中票和短融买盘多了些,主要还是集中在一些新券."北京一大行交易员称.
他并表示,今日债市走势除流动性比较充裕外,还是美国等经济状况引发大家的悲观预期.
美国30年期公债周四大涨,录得财政部10年前放弃发行长债以来的最大两日涨幅,随着对衰退的担忧重燃,投资者大举买入公债避险.[D:nCN1983281]
有望成为今年最大A股IPO的中国水利水电建设股份有限公司启动A股发行程序,周二起依次在深沪京三地巡回路演,9月27日(下周二)为其网上申购日,网上资金解冻日为9月30日(下周五).[ID:nCN1972555]
中国银行间市场周五早盘隔夜等多数回购加权利率下行,因市场流动性依旧相对宽松.不过七天期品种因跨越下周大盘新股--中国水电首次公开发行(IPO)申购期,需求增加而走升约20个基点(bp).[ID:nCN1984173](完)
--发稿 钟华; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。