《热点透视》联合技术出高价收购Goodrich,欲借力债市完成交易

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Agnes T. Crane; 编译 艾茂林

路透纽约9月22日电---美国多元化生产商联合技术(United Technologies)(UTX.N)正寻求从债市获得支持.该公司斥资165亿美元,以每股溢价47%的金额收购飞机部件制造商Goodrich CorpGR.N,这个价格看起来太过慷慨,尤其是在当前股市低迷的情况下.但低息发债应能助其更轻松拿下此宗交易.

联合技术指出,交易可望每年带来最高4亿美元的综效.若扣除税项、乘以10倍市盈率(本益比)、再减去预估为5亿美元的一次性成本,再剔除五年後综效才能完全发挥的影响,调整後的价值还不到20亿美元,几乎相当于联合技术向Goodrich支付溢价的三分之一.难怪一些投资者最开始听到这个收购价时要大跌眼镜.

不过Goodrich的魅力可远不止能够节省成本.联合技术旗下拥有飞机引擎制造商普拉特惠特尼(Pratt & Whitney)等一系列航空航天制造公司.和电脑打印机的经典案例一样,这类业务利润的最大一块蛋糕来自配件市场--而Goodrich有43%的营收都来源于服务需求,这赋予联合技术新的增长潜力.

而且换一种财务标准来衡量,这宗交易就显得不那麽昂贵.据汤森路透,Goodrich料于2013年实现16亿美元营业利润.假设那到时3亿美元的成本削减已经达成,那麽数年内联合科技包括承担债务在内的总投资将取得10%的税前回报.

要不是在联合技术寻求融资的时候有人向媒体透露了消息,这宗交易恐怕会更有吸引力.不过总的来说,联合技术举债借入四分之三所需现金的时机仍然恰当.眼下投资者渴求相对安全的绩优工业股信贷.考虑到超级低的公债收益率(殖利率),借款的成本很低.联合科技现有的30年债券收益率只有4.4%左右.

而且,150亿美元的新发债券应当不会损及该公司债信评级,这要归功于其保守的资本结构--不过公司会发新股并限制回购.即便联合技术会给债市投资者多一点回报,新债收益率也很难突破5%.对于公司股东来讲,这可算是被高收购价吓到後的一点慰藉.(完)