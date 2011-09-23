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市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 11:25 BJT

《即时观点》G20承诺维持金融稳定,但几无采取新行动的暗示

路透9月22日电---20国集团(G20)财政官员周四承诺维持金融稳定,并表示各国央行做好准备在必要时提供流动性,不过会後公报中鲜有关于采取新行动控制欧债危机或重振全球经济的暗示.

"我们承诺采取所有必要措施,维持银行系统和金融市场的稳定,"G20官员在公报中称.

金融市场未受G20公报影响,隔夜曾大跌,因担心再次出现全球衰退,且对欧洲官员未能提出协作计划控制欧元区债务问题感到失望.

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