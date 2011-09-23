《即时观点》G20承诺维持金融稳定,但几无采取新行动的暗示

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月22日电---20国集团(G20)财政官员周四承诺维持金融稳定,并表示各国央行做好准备在必要时提供流动性,不过会後公报中鲜有关于采取新行动控制欧债危机或重振全球经济的暗示.
"我们承诺采取所有必要措施,维持银行系统和金融市场的稳定,"G20官员在公报中称.
金融市场未受G20公报影响,隔夜曾大跌,因担心再次出现全球衰退,且对欧洲官员未能提出协作计划控制欧元区债务问题感到失望.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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