〔中国货币市场〕资金较宽回购利率多走低,七天品种因大型IPO在即走升

路透上海9月23日电---中国银行间市场周五早盘隔夜等多数回购加权利率下行,因市场流动性依旧相对宽松.不过七天期品种因跨越下周大盘新股--中国水电首次公开发行(IPO)申购期,需求增加而走升约20个基点(bp).

交易员并称,虽然目前市场资金供给仍较充裕,但不排除大盘新股IPO及月末备付因素推动回购利率上行.

有望成为今年最大A股IPO的中国水利水电建设股份有限公司启动A股发行程序,周二起依次在深沪京三地巡回路演,9月27日(下周二)为其网上申购日,网上资金解冻日为9月30日(下周五).[ID:nCN1972555]

北京一银行交易员称,目前资金供给相对宽裕,部分回购利率可在加权基准上减点融出.七天品种上涨预计是因为该期限"可以打新,有的要押信用品种,可能就得(在加权利率上)加点."

华南一银行交易员并指出,从历史经验来看,9月末又是季末,随後又是十一长假,银行资金备付压力会比较大,加之中国水电申购,市场"心态还是谨慎一些."

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:18 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.3066 3.5065 -19.99

七天CN7DRP=CFXS 4.1282 3.9250 +20.32

14天CN14DRP=CFXS 4.2697 4.3771 -10.74

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.3012 3.5070 -20.58

七天CHICNY7D=CFXS 4.2156 3.9390 +27.66

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