〔韩国金融〕政府和央行表示将采取行动遏制韩元跌势(更新版)

(新增韩元开盘情况)

路透首尔9月23日电---韩国周五誓言将采取行动,保卫不断走弱的韩元.这是又一个新兴经济体采取此类行动,就在前一天,巴西政府意外推出一个庞大计划,以遏制雷亚尔在日趋严峻的全球金融危机中急速下跌.

市场还发现韩国外汇当局在周五盘初抛售美元,引发韩元KRW=KFTC出现一波短暂的升势.此前韩国当局已发出过口头警告.

"近期汇市的单向波动过度,"政府和央行在一份联合声明中表示.它们已"同意采取必要措施,以缓和(韩元的波动)."

声明发布前,韩国企划财政部官员申霁润和韩国央行高级副总裁Lee Ju-yeol举行了月度会议,讨论经济形势.

韩元兑美元周四在本地盘中下跌2.5%,此前触及一年盘中低位1,180.1.

近期的干预侧重于控制波动性,在韩元近期下跌之前,市场还发现当局不断买入美元以延缓韩元的升势.

韩元周五开盘走弱,报1,195.0.交易员称1,150水准有外汇当局的美元抛盘,明确显示出他们决心支持韩元.0226GMT,,韩元兑美元报1,194.50.

巴西央行周四出售27.5亿美元的货币互换合约,此举支撑了雷亚尔汇价,这显示其策略突然转向;过去一年巴西政府不断抱怨,称一场"货币战争"导致雷亚尔较邻国货币严重高估.[ID:nCT0403390](完)