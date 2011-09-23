〔中国股市〕沪综指早盘收市跌幅缩窄脱离逾14个月新低,受权重股带动(更新版)

(新增分析师观点和市场表现)

* 沪综指低开创逾14个月盘中新低

* 盘中受大盘股推动,收窄跌幅

路透北京9月23日电---受外围市场疲软拖累,中国股市沪综指周五早盘低开且创出逾14个月盘中新低,但此後地产、银行等部分权重股反弹,引领股指逐渐收窄跌幅.分析师预计,短线将维持低位震荡格局.

北京时间11:30分,沪综指.SSEC报2,420.937点,跌22.120点,或0.91%;该指数开盘时重挫1.28%,至逾14个月盘中新低.

华融证券策略分析师范贵龙表示,"虽然沪指受欧美市场影响低开,但大盘昨日已经部分消化了对未来经济前景担忧的悲观情绪,早盘逐步的收窄跌幅可以看做是一种技术修复."

他并称,在大盘创出盘中新低後,不排除部分资金有建仓的举动.但预计短线还将维持低位震荡,因外围经济不确定性因素较多.

证券时报周五报导,超过100亿元人民币的社保资金获批于上周划拨到社保账户中,并将择机投资于股票市场.一位接近社保资金管理部门人士称,社保资金此时获准入市,政策信号意义较大,表明政府对未来经济发展的坚定信心.[ID:nCN1983577](完)