〔中国货币市场〕资金较宽回购利率多走低,七天品种因大型IPO在即走升(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海9月23日电---中国银行间市场周五早盘隔夜等多数回购加权利率下行,因市场流动性依旧相对宽松.不过七天期品种因跨越下周大盘新股--中国水电首次公开发行(IPO)申购期,需求增加而走升约20个基点(bp).
交易员并称,虽然目前市场资金供给仍较充裕,但不排除大盘新股IPO及月末备付因素推动回购利率上行.
有望成为今年最大A股IPO的中国水利水电建设股份有限公司启动A股发行程序,周二起依次在深沪京三地巡回路演,9月27日(下周二)为其网上申购日,网上资金解冻日为9月30日(下周五).[ID:nCN1972555]
北京一银行交易员称,目前资金供给相对宽裕,部分回购利率可在加权基准上减点融出.七天品种上涨预计是因为该期限"可以打新,有的要押信用品种,可能就得(在加权利率上)加点."
华南一银行交易员并指出,从历史经验来看,9月末又是季末,随後又是十一长假,银行资金备付压力会比较大,加之中国水电申购,市场"心态还是谨慎一些."
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.3057 3.5065 -20.08
七天CN7DRP=CFXS 4.1258 3.9250 +20.08
14天CN14DRP=CFXS 4.2627 4.3771 -11.44
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.3049 3.5070 -20.21
七天CHICNY7D=CFXS 4.2045 3.9390 +26.55
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.3080 3.5208 -21.28
七天CN7DRPFIX=CFXS 4.1700 3.9200 +25.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 4.2700 4.3700 -10.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 3.2942 3.5042 -21.00
七天SHICNYSWD= 4.1633 3.9025 +26.08
三个月SHICNY3MD= 5.6328 5.6289 +0.39
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--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。