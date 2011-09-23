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亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 11:52 BJT

〔中国新债〕云铜集团下周三将发行15亿元短期融资券,期限一年

路透上海9月23日电---中国云南铜业(集团)有限公司周五公告称,将于下周三(28日)簿记建档发行

15亿元人民币短期融资券,期限为一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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云铜集团 35 15 12 9/28簿记建档 民生银行 AA+ 9/29 9/30

===========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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