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市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 12:18 BJT

〔韩国金融〕韩国投资公司称未决定美银股息用途,中期拟购人民币资产

路透首尔9月23日电---韩国主权财富基金周五称,尚未决定投资美国银行(BAC.N)所得股息的用途,淡化当地媒体关于该基金拟增持美银股份的报导.

韩国投资公司(KIC)发表声明称:"我们将在密切关注全球经济和金融市场形势後,决定我们的投资方向."

KIC并称,计划中期内购买人民币计价资产,另外还将拿出一定数量资金,委托民间资产管理公司代为购买中国及其它亚太地区股票.(完)

--编译 程琳;审校 丁琦

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