〔韩国金融〕韩国投资公司称未决定美银股息用途,中期拟购人民币资产

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔9月23日电---韩国主权财富基金周五称,尚未决定投资美国银行(BAC.N)所得股息的用途,淡化当地媒体关于该基金拟增持美银股份的报导.
韩国投资公司(KIC)发表声明称:"我们将在密切关注全球经济和金融市场形势後,决定我们的投资方向."
KIC并称,计划中期内购买人民币计价资产,另外还将拿出一定数量资金,委托民间资产管理公司代为购买中国及其它亚太地区股票.(完)
--编译 程琳;审校 丁琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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