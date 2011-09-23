〔中国汇市〕人民币兑美元下跌,受海外市场看空人民币拖累

* 人民币兑美元早盘下跌

* 避险操作提振国际美元走势

* 海外NDF市场转为看空人民币

* 人民币贬值预期尚待市场走势证明

路透上海9月23日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五早盘即期汇价下跌.避险操作提振国际美元走势,海外无本金交割远期(NDF)市场亦转为看空人民币.受此拖累,今日境内美元买盘积极,人民币即期汇价急速下跌,盘间波动剧烈.料短期内人民币仍将承压.

"(境外机构)有套利机会啊,所以(美元)买盘很多,(人民币)价格一直跌,我们也得跟着方向操作,今天特别忙,"上海一银行交易员称.

针对美元兑人民币一年期NDFCNY1YNDFOR=大幅上涨所暗示的人民币贬值预期,交易员认为,可能是短期交易行为所致.而是否改变人民币升值方向仍有待观察.

上海一外资银行表示,受海外市场看空人民币的拖累,早盘人民币汇价一度大跌,跌幅逾100个点子,後受20国集团(G20)誓要保持金融稳定言论,以及获利回吐因素影响,即期汇价逐渐向上修正.

受全球金融市场剧烈波动影响,本周离岸人民币市场亦上演疯狂一幕,美元/人民币无本金交割远期(NDF)两年期以内合约已明显隐含人民币贬值,两地即期差价倒挂亦明显加深.[ID:nCH0079599]

东京汇市美元和日圆周五在亚洲交易时段盘初飙升,此前投资者在海外市场放弃商品货币与新兴市场货币,争相买入长期美国公债.[FRX/CN]

北京时间12:09,人民币兑美元即期报6.3895元,上日收报6.3877元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3840元,上日中间价为6.3808元.

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.4150/50,上日尾盘为6.4220元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.5005/55元,上日尾盘报6.4600元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)