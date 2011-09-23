〔表格〕新加坡8月CPI较上年同期增长5.7%,增速较上月加快

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透新加坡9月23日电---新加坡统计局周五公布:
* 新加坡8月消费者物价指数(CPI)经季节调整後较上月增长0.5%,路透调查预估为增长0.35%
* 8月CPI经季节调整後较上年增长5.7%,路透调查预估为增长5.15%
表格如下:
8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
月率(%)* 0.5 0.6 0.4 0.6 0.0 0.3 0.0 1.3
年率(%) 5.7 5.4 5.2 4.5 4.5 5.0 5.0 5.5
* 为经季节调整. (完)
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--编译 隋芬;审校 白云
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