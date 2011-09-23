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市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 13:19 BJT

〔表格〕新加坡8月CPI较上年同期增长5.7%,增速较上月加快

路透新加坡9月23日电---新加坡统计局周五公布:

* 新加坡8月消费者物价指数(CPI)经季节调整後较上月增长0.5%,路透调查预估为增长0.35%

* 8月CPI经季节调整後较上年增长5.7%,路透调查预估为增长5.15%

表格如下:

8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

月率(%)* 0.5 0.6 0.4 0.6 0.0 0.3 0.0 1.3

年率(%) 5.7 5.4 5.2 4.5 4.5 5.0 5.0 5.5

* 为经季节调整. (完)

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--编译 隋芬;审校 白云

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