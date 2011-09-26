〔中国金融〕上海国际酒业交易中心与工行等战略合作,有望11月开业

路透上海9月26日电---中国高端白酒和葡萄酒交易平台--上海国际酒业交易中心周一正式揭牌,将于11月正式开业;同时其与工商银行(601398.SS)等三家银行签署战略合作协议,签约银行将提供资金划转、清算、交易安全等服务.

该交易中心周一还与中国银行(601988.SS)(3988.HK)和招商银行(3968.HK)(600036.SS)签约,希望在今後交易过程中,对客户资金进行全程监管.

工商银行(1398.HK)上海分行行长沈立强在新闻会上指出,"这是上海银行业与酒类贸易业的首度正式联姻....随着酒类贸易贸易业的不断发展,金融化趋势不断显现."

上海国际酒业交易中心是上海市政府特许成立的国际酒类公共交易平台,由上海市政府旗下的上海科技投资公司与海南椰岛(集团)股份公司(600238.SS)共同合资组建.

上海国际酒业中心分为投资类酒和消费类酒两个交易平台.其中投资类酒平台的交易流程包括发行、上市交易及提货等步骤,交易中心将在全球范围内选择品牌酒店所生产的稀有品种酒,通过平台传递给投资者.

交易中心采用会员制模式经营,分为发行会员、承销会员和经纪会员三类,其中承销和经纪会员进行数量控制,分别控制在100和500家以内.

近阶段,随着国内高端白酒和红酒的投资热及炒作,各种酒类交易平台兴起,例如从事期酒网上交易的中国期酒交易所(www.china979.com)、国内首家白酒现货交易所--四川联合酒类交易所、天津海伟酒类交易市场等.(完)