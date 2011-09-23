盖特纳抨击中国知识产权保护不力

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透华盛顿9月22日电---美国财长盖特纳周四称，中国延续数十年来的策略，窃取美国知识产权，这表明美国官员对中国的不满情绪。
盖特纳在华盛顿一次论坛上说：“他们（中国）纵容经常性窃取美国企业的知识产权，未大力保护知识产权，而这是所有负责任的经济体需要逐步作到的。”
他说：“我们看到，中国仍大力推行数十年前开始的策略，那就是：你想要向我们国家卖东西，那我们就希望你来我们这里生产……而如果你想来这里生产，那就得向我们转让技术。”
盖特纳此次表态罕见地直接，不过还是反映了许多美国官员及企业高管的呼声。美国驻华大使骆家辉也将保护美国知识产权作为头等要务。
美国国际贸易委员会曾表示，中国盗版和仿冒美国软件等知识产权产品，2009年给美国企业造成了480亿美元的损失，并导致美国流失210万个工作机会。
2010年美国对中国贸易逆差创下2,730亿美元的纪录高位，今年甚至可能创下新高。（完）
--编译 张敏 ;审校 朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。