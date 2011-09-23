〔路透基点〕金沙中国签署37亿美元五年期再融资案--RLPC

路透香港9月23日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士消息报导,金沙中国有限公司的37亿美元五年期再融资交易已由34家银行签署定案.金沙中国是斯维加斯金沙集团(Las Vegas Sands Corp.)的澳门分支.

这笔融资在4月分销时规模初定为30亿美元.据汤森路透数据,上调规模後这笔融资案已使澳门贷款总量达到纪录高位49亿美元,超过2007年所创41.5亿美元的前次高点.

共15家银行参与了一般联贷阶段,其中10家是台湾的银行,分别是高雄银行、永丰银行、国泰世华银行、彰化银行、远东国际商业银行、第一银行、台湾工业银行、上海商业储蓄银行、新光商业银行与台新银行.

其馀五家银行是青空银行、葡萄牙商业银行、东亚银行、中国建设银行及大丰银行.

据悉,参加一般联贷阶段的银行的承贷规模在1,000-6,000万美元之间.

此案于5月末进入一般联贷阶段,在这之前金沙中国共吸引19家银行以高级放贷行头衔参与到分包销阶段,总承诺金额规模超过60亿美元.

其中14家银行作为全球协办行及额度分配行加入,最低承贷额4亿美元,它们分别是高盛、中银澳门、美银美林、巴克莱资本、法国巴黎银行、花旗银行、德国商业银行、法国东方汇理银行、瑞士信贷、中国工商银行(澳门)、荷兰国际集团、三井住友金融集团、瑞银和新加坡大华银行.

消息人士表示,其它五家银行加入了承销商团,作为协办银行,承贷至少1亿美元.它们分别是葡萄牙大西洋银行(Banco Nacional Ultramarino)、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)、星展银行、华侨银行和永隆银行.

本案以港元、澳门币及美元计价,在规模上调前是包括一笔30亿美元的分期偿还定期贷款(A部分),以及5亿美元循环信贷(B部分).两部分含所有成本的最高费用都是香港银行同业拆息利率或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点.贷款平均年限为4.5年,有三年的宽限期.

是次贷款经由Venetian Macau US Finance Co LLC.筹措,并得到金沙中国子公司Venetian Macau Ltd和Venetian Orient Ltd担保.

部分款项将用于向到期的25亿美元项目贷款提供再融资.该笔25亿美元贷款于2006年5月获得,用在位于金光大道的旗舰项目--澳门威尼斯人酒店.其馀则用于Venetian Orient所借的17.5亿美元五年期贷款的再融资.(完)