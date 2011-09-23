〔国际油市〕布兰特原油期货升至近106美元,受益于低接买盘

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月23日电---布兰特原油期货周五涨至每桶接近106美元,因油价昨日重挫至8月初以来低点後,投资者趁机买入.
0526 GMT,布兰特原油期货LCOc1升0.29美元至每桶105.78美元,此前一度高见106.50美元.该合约本月下跌近5%,恐录得七周来最大单周跌幅.
美国原油期货CLc1下跌0.26美元至每桶80.25美元,此前最高来到81.71.本周累计跌幅略超7%,为五周来首次周线下滑.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。