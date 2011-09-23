〔国际油市〕布兰特原油期货升至近106美元,受益于低接买盘

路透新加坡9月23日电---布兰特原油期货周五涨至每桶接近106美元,因油价昨日重挫至8月初以来低点後,投资者趁机买入.

0526 GMT,布兰特原油期货LCOc1升0.29美元至每桶105.78美元,此前一度高见106.50美元.该合约本月下跌近5%,恐录得七周来最大单周跌幅.

美国原油期货CLc1下跌0.26美元至每桶80.25美元,此前最高来到81.71.本周累计跌幅略超7%,为五周来首次周线下滑.