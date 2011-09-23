施瓦辛格将再出自传,讲述传奇人生

(本文由路透中文网编译)

路透纽约9月22日电---出版商Simon & Schuster周四表示，好莱坞动作明星阿诺德・施瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)正在撰写第二本回忆录，讲述他从健美冠军到好莱坞动作明星，再到履任加州州长这段不可思议的成名经历。

Simon & Schuster称，这本回忆录名为《全面回忆：我的传奇人生故事》(Total Recall: My Unbelievably True Life Story)，书名取自阿诺德・施瓦辛格1990年主演的电影《全面回忆》(Total Recall)，讲述了他的“美国梦”实现过程。

施瓦辛格去年开始动笔，随後由Simon & Schuster获得出版权。预计这本书将在2012年10月出版发行。

这本书将追根溯源，从施瓦辛格在奥地利小镇的少年生活开始讲起。

在承认自己与一名女管家有婚外情且育有一私生子後，施瓦辛格今年5月宣布与妻子玛利亚・施莱弗尔(Maria Shriver)分居。至于该书是否会谈及施瓦辛格的离婚案和性丑闻，Simon & Schuster的发言人未作置评。

该书将在美国、澳大利亚、加拿大、印度和英国发行。德国和荷兰的出版权也已分别售予出版商Hoffmann und Campe和。

Simon & Schuster的发行人乔纳森・卡普(Jonathan Karp)在声明中表示：“没有人的生活经历能与他媲美。从一个贫困潦倒的移民，成为世界级运动员和全球最知名的电影明星，然後当选加州州长，这真是一段难以置信的人生历程。”（完）