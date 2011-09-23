〔希腊金融〕穆迪将八家希腊银行的评等下调两个级距

路透9月23日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周五将八家希腊银行的评等各下调两个级距,称部分是因该国经济陷入困境且银行存款下降,之前市场对此举有所预期.

穆迪称,这些银行的评级展望都仍为负面.此次调降是7月25日开始的复评工作得出的结论.(完)