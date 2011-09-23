〔亚洲美债〕公债期货价格小跌,收益率曲线料继续趋平

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月23日电---美国公债期货价格周五在亚洲交易时段小跌,此前曾大涨两日.股票期货预示股市高开,或令债市多头受到牵制.
现货市场持稳,日本逢假休市令成交缩减.
美国经济衰退担忧已成主宰,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)使用"严重"一词来描述美国经济的下行风险.
交易员亦在解除使收益率曲线陡化的长债操作,此前美联储在周三表示,将买入4,000亿美元的6-30年期美国公债.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。