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亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 14:03 BJT

〔亚洲美债〕公债期货价格小跌,收益率曲线料继续趋平

路透新加坡9月23日电---美国公债期货价格周五在亚洲交易时段小跌,此前曾大涨两日.股票期货预示股市高开,或令债市多头受到牵制.

现货市场持稳,日本逢假休市令成交缩减.

美国经济衰退担忧已成主宰,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)使用"严重"一词来描述美国经济的下行风险.

交易员亦在解除使收益率曲线陡化的长债操作,此前美联储在周三表示,将买入4,000亿美元的6-30年期美国公债.

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