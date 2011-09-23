〔中国票据市场〕转贴利率高位徘徊,供需趋均衡然利率难有明显回调

路透上海9月23日电---中国票据市场转贴利率周五维持高位振荡.大多数机构季末信贷规模调整基本结束,受高位徘徊的利率吸引,逐渐有买盘涌现.报价虽未因此大幅回调,但市场正逐步走向均衡.

上海一银行交易员表示,目前买卖双方报价不能完全匹配,但至少买盘意愿的浮现,扭转了此前供需严重失衡的状况.供需双方僵持情况下,买方意愿更为强烈,自然会在利率上适当"让步".然考虑到市场对後市资金面的谨慎态度,指望利率大幅下调,恐怕过于乐观.

"最近有向平衡方向回归的趋势,价格虽然没有完全匹配,但至少意愿出现了,"他认为.

针对近期的买盘浮出,华南一银行交易员亦指出,"利率够高,有的行把信贷额度腾出来做这一块(购票)."

中国银行间市场周五隔夜等多数回购加权利率下行,因市场流动性依旧相对宽松.交易员称,虽然目前市场资金供给仍较充裕,但不排除大盘新股首次公开发行(IPO)及月末备付因素推动回购利率上行.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 9.6466/9.1147 10.3565/9.6102 10.9336/9.9349

上日 9.5218/9.0147 10.2533/9.5058 10.7809/9.7658

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变动+12.48bp/+10.00bp +10.32bp/+10.44bp +15.27bp/+16.91bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价稍涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.5842%,较上日6.5744%稍涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.4522/3.3722 3.5162/3.4532

上日 3.4246/3.3386 3.5403/3.4643

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)