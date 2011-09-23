〔欧洲个股〕PSA标致雪铁龙或计划裁员1万人,以应对经济放缓--报载

路透巴黎9月23日电---法国报纸周五报导,汽车生产企业PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)计划未来数周在法国裁员,以应对经济放缓.

法国论坛报(La Tribune)报导称,该汽车公司最终可能将裁撤法国10%的员工,或10,000人,所有人员均为临时工.论坛报没有透露消息来源.

PSA标致雪铁龙一位发言人称,目前证实裁员10%的计划还"不成熟".

该公司首席执行官Philippe Varin上周在法兰克福车展中表示,由于预计经济状况将更加艰难,因此集团计划削减成本并裁员.(完)