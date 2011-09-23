版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 14:30 BJT

〔金属期市〕黯淡经济前景打压基本金属下跌,期铜大跌逾7%

路透马尼拉9月23日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周五在另一轮猛烈抛售中扩大跌幅,触及逾一年低位.在全球经济前景低迷的背景下,本周料录得自2008年10月以来最大单周跌幅.

其他基本金属悉数下跌,镍重挫近9%,锡一度大跌13%,上海期市交易的金属跌停,因在欧洲艰难控制债务危机、美国经济疲弱和中国制造业萎缩之际,投资者纷纷结清风险资产.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐