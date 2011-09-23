〔金属期市〕黯淡经济前景打压基本金属下跌,期铜大跌逾7%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透马尼拉9月23日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周五在另一轮猛烈抛售中扩大跌幅,触及逾一年低位.在全球经济前景低迷的背景下,本周料录得自2008年10月以来最大单周跌幅.
其他基本金属悉数下跌,镍重挫近9%,锡一度大跌13%,上海期市交易的金属跌停,因在欧洲艰难控制债务危机、美国经济疲弱和中国制造业萎缩之际,投资者纷纷结清风险资产.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。