〔欧洲金融〕没必要对希腊的银行实行国有化--欧盟工作小组主管

路透柏林9月23日电---欧盟一新的工作小组主管Horst Reichenbach周五表示,没必要对希腊的银行实行国有化,但这些银行应得到欧元区救助基金的直接支持.该工作小组旨在帮助重建希腊经济.

"在债务危机爆发前,这些银行表现稳健,因此我认为没理由进行国有化."Horst Reichenbach对德国商报(Handelsblatt)表示.

"对这些银行提供帮助是可取的,比如通过欧洲金融稳定机构(EFSF)或者让欧洲投资银行(EIB)提供贷款."

Reichenbach领导的有25名成员的工作小组将起草关于希腊改革进程的季度报告.他们的工作是独立于欧盟、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行(ECB)检查人员的.(完)