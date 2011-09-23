〔澳新汇市〕避险氛围打压澳新货币重挫,未来料进一步走低

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 澳元周线下挫5%,料进一步走低
* 新西兰元周线跌5.5%
* 澳元与新西兰兑日圆均接近数月低位
路透惠灵顿/悉尼9月23日电---澳元和新西兰元周五重挫,全球充满避险氛围,20国集团(G20)承诺维护金融系统稳定的声明也未能扶助二者脱离数月低位.
澳元兑美元AUD=D4尾盘徘徊在1.9774水平,周四下挫3%至0.9692的10个月低点.那是2010年3月以来最大单日跌幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。