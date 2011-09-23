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亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 14:38 BJT

〔澳新汇市〕避险氛围打压澳新货币重挫,未来料进一步走低

* 澳元周线下挫5%,料进一步走低

* 新西兰元周线跌5.5%

* 澳元与新西兰兑日圆均接近数月低位

路透惠灵顿/悉尼9月23日电---澳元和新西兰元周五重挫,全球充满避险氛围,20国集团(G20)承诺维护金融系统稳定的声明也未能扶助二者脱离数月低位.

澳元兑美元AUD=D4尾盘徘徊在1.9774水平,周四下挫3%至0.9692的10个月低点.那是2010年3月以来最大单日跌幅.

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