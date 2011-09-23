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债券 | 2011年 9月 23日 星期五 14:47 BJT

〔欧元债市〕德债期货在震荡交投中几近持平,G20承诺抵消衰退忧虑

路透伦敦9月23日电---德国公债期货周五盘初在震荡交投中接近持平,投资者在全球衰退忧虑和20国集团(G20)维护金融稳定的承诺间作出衡量.

欧洲股指期货预示股市料略开高,此前全球主要经济体周四承诺防止欧债危机破坏银行业和金融市场,并称欧元区援助基金可能得到增强.

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