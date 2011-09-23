〔中国股市〕沪综指小幅收跌至逾14个月新低,权重股护盘令跌幅收窄

路透北京9月23日电---中国股市沪综指周五小幅收跌至逾14个月新低.全球经济前景忧虑阴霾难消,打击外围市场连续重挫,拖累大盘走低.不过在大盘权重股连番护盘下,沪指勉力收窄跌幅.分析师表示,股指短线将呈弱势震荡,并持续考验2,400点支撑.

沪综指.SSEC收报2,433.159点,跌9.898点,或0.41%,此前收盘低点为去年7月16日的2,424.27点.该指数本周累计挫约2%,为连续第四周下跌.

上海证券策略分析师屠骏表示,"今天下跌就是受外围影响,不仅是欧美股市,还有大宗商品也出现了暴跌,大家还是担心全球经济下滑."

他并称,由于短期内市场对外部预期仍偏悲观,谨慎心态将主导盘面,股指料维持弱势震荡,继续考验2,400点支撑力.

美国股市周四重挫并连跌四日,道琼工业指数劲挫3.51%;Nasdaq指数大跌3.25%;欧洲股市亦录得26个月最低收盘位.周五亚太股市亦现重挫,同时,国内外大宗商品期货也出现大幅下跌.

沪深300指数10月合约CIFV1尾盘报2,671.8点,跌0.82%,成交量为298,446手.(完)