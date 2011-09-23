〔中国股市〕沪综指小幅收跌至逾14个月新低,权重股护盘令跌幅收窄

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京9月23日电---中国股市沪综指周五小幅收跌至逾14个月新低.全球经济前景忧虑阴霾难消,打击外围市场连续重挫,拖累大盘走低.不过在大盘权重股连番护盘下,沪指勉力收窄跌幅.分析师表示,股指短线将呈弱势震荡,并持续考验2,400点支撑.
沪综指.SSEC收报2,433.159点,跌9.898点,或0.41%,此前收盘低点为去年7月16日的2,424.27点.该指数本周累计挫约2%,为连续第四周下跌.
上海证券策略分析师屠骏表示,"今天下跌就是受外围影响,不仅是欧美股市,还有大宗商品也出现了暴跌,大家还是担心全球经济下滑."
他并称,由于短期内市场对外部预期仍偏悲观,谨慎心态将主导盘面,股指料维持弱势震荡,继续考验2,400点支撑力.
美国股市周四重挫并连跌四日,道琼工业指数劲挫3.51%;Nasdaq指数大跌3.25%;欧洲股市亦录得26个月最低收盘位.周五亚太股市亦现重挫,同时,国内外大宗商品期货也出现大幅下跌.
沪深300指数10月合约CIFV1尾盘报2,671.8点,跌0.82%,成交量为298,446手.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
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