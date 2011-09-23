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亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 16:10 BJT

〔路透基点〕江苏海利化工签署7.4亿元人民币四年期贷款--RLPC

路透香港9月23日电---汤森路透旗下基点引述银行人士消息称,江苏海利化工8月24日签署了7.4亿元人民币四年期定期贷款.

中国银行担任委托主办行和额度分配行,提供3.3亿元贷款.

中国农业银行江苏省分行作为联合承办行,提供1.9亿元贷款.

招商银行南京分行和东台市农村信用合作社联社作为参贷行,分别承贷1.8亿和4,000万元.

所筹款项用于该公司在江苏省盐城开展的己二酸生产项目.

母公司山东海利化工是贷款担保人,上述项目亦提供担保.

利率为中国人民银行贷款基准利率的106%,先付费用为280个基点.提款期为24个月.宽限期为两年,按每半年一次不等额还款.(完)

--编译 程琳;审校 蔡美珍

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