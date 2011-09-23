〔路透基点〕江苏海利化工签署7.4亿元人民币四年期贷款--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月23日电---汤森路透旗下基点引述银行人士消息称,江苏海利化工8月24日签署了7.4亿元人民币四年期定期贷款.
中国银行担任委托主办行和额度分配行,提供3.3亿元贷款.
中国农业银行江苏省分行作为联合承办行,提供1.9亿元贷款.
招商银行南京分行和东台市农村信用合作社联社作为参贷行,分别承贷1.8亿和4,000万元.
所筹款项用于该公司在江苏省盐城开展的己二酸生产项目.
母公司山东海利化工是贷款担保人,上述项目亦提供担保.
利率为中国人民银行贷款基准利率的106%,先付费用为280个基点.提款期为24个月.宽限期为两年,按每半年一次不等额还款.(完)
--编译 程琳;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。