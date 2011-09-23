投行称雅虎被收购机率高达80%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透9月22日电---投行Stifel Nicolaus称，雅虎(YHOO.O)被收购的机率升至80%，并将雅虎股票评级从“持有”上调至“买入”。
该投行分析师罗翰（Jordan Rohan）称：“基本面恶化，加上维权股东施压，因此出售雅虎的选项可能排在保持独立的选项前。”
他估计对雅虎收购出价将介于每股18美元至22美元。他仍坚信阿里巴巴集团值350亿美元，合每股10美元。
目前对雅虎的估值，主要是基于其所持中国阿里巴巴约40%股权的因素。
罗翰还称，若微软(MSFT.O)收购雅虎，取得其显示广告和搜索业务，则获益空间最大。若微软决定不充当收购者，也可能在私募股权收购中扮演重要角色。（完）
--编译：黎黎 发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。