〔外汇期权〕主要外汇期权波动率多数走低--IFR

IFR伦敦9月23日电---经过周四震荡走势後,市场在获利了结抛压中逐步趋于平静,昨日主要外汇期权波动率曾全线走高.

欧元/美元现汇从1.3384的低点重回1.3500上方,现汇在前述低点时,期权波动率曾创2009年4月以来最高位.现在,一个月价平期权波动率从18.1%降至17.5%,一年期价平期权波动率从17.0%降至16.65%.一个月期权的风险逆转指标(RR)走坚,约在3.6%,三个月期/delta值为0.25的期权RR今早报4.0%,暗示市场偏好欧元卖权.

一个月期英镑/美元价平期权波动率周四创15个月高位13.4%,今早在13.1%,因现汇从1.5326升至1.5400上方.一个月欧元/英镑期权波动率跌至11.2%.

一个月欧元/瑞郎期权波动率已回落,从11.0%跌向10.0%.

美元/瑞郎期权波动率跟随欧元/美元波动率小幅走低,不过一个月美元/瑞郎期权较同档欧元/美元期权的波动率升水升至1.5%,本周初在0.75%.

一个月澳元/美元期权波动率小幅下滑,现在19.6%,之前触及20.3%,昨日报17.0%.一个月期/delta值为0.25的期权RR持于7.0%的高位,暗示市场偏好澳元卖权--为2008年底以来最高位,周期高点则在8.0%.一年期澳元/美元价平期权波动率持坚在18.5%.

日圆期权波动率守住近期高位,因现汇接近记录低点,但今日相关交投活动有限.(完)

--编译 白云; 审校 王洋

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